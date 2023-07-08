"Доченька, я уже дома" – первый звонок пограничника, только что вернувшегося из плена

Возвращение украинских военнослужащих из плена всегда очень эмоциональный момент. Реакции защитников, когда они впервые за долгое время становятся на свободную землю, слышат голос родных – трогают до глубины души.

6 июля из русского плена вернули 43 военных и двух гражданских. Среди уволенных – трое пограничников Донецкого отряда и один Мариупольский отряд морской охраны. СБУ и Госпогранслужба показали трогательные видео по последнему обмену.

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Защитник наконец-то услышал голос дочери

На видео один из военных впервые позвонил домой после года и трех месяцев заключения.

Доченька, я уже дома! Я очень тебя люблю. Я скоро приеду, доченька,

– сказал мужчина во время первого звонка после плена.

На кадрах видно, что освобожденные из плена защитники чрезвычайно истощены, худы и обессилены.

"Я очень рад, что уже дома, на родной земле. Я очень долго ждал. К нам пришла война и первое, что я хотел, чтобы она всегда оставалась страной", – рассказал защитник.

Первые эмоции защитников смотрите в щемящем видео:

Заметим, что во время последнего обмена Украине удалось вернуть из России двух депортированных детей: 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара. Их мама боевая медикиня, возвращенная из российского плена в рамках крупного обменного в октябре 2022 года.