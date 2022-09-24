У Зеленского подтвердили участие Абрамовича в обмене пленных защитников "Азовстали"

В рамках масштабного обмена пленными удалось вернуть 215 украинских воинов, среди которых 108 защитников "Азовстали". В переговорном процессе участвовал российский миллиардер Роман Абрамович.

Об этом сказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, российский миллиардер определенным образом разрешал вести объективный разговор между двумя сторонами.

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Абрамович выступал как посредник-модератор переговоров

Подоляк подтвердил, что действительно в переговорный процесс по обмену военнопленными был вовлечен российский миллиардер Роман Абрамович.

Безусловно, г-н Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Он уточнил, что Абрамович выступал скорее как посредник-модератор этих переговоров. Российский миллиардер определенным образом позволял вести объективный разговор одной стороне с другой.

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Почему не конкретизируют функции Абрамовича в процессе

Подоляк отметил, что поскольку переговорный процесс еще продолжается, то роли конкретного человека в нем не стоит называть. Это касается, в частности, и Абрамовича.

Вы же видите, что к моменту обмена вообще нам удалось сделать так, что об этом переговорном процессе не было ни слова. Поэтому это можно было довести до финала,

– подчеркнул он.

Ведь, отметил советник главы Офиса Президента, если бы начали рассказывать что-нибудь за неделю или за день до обмена, то в россии начались бы какие-то протестные выходы и можно было заблокировать этот переговорный процесс.

Поэтому, добавил Подоляк, следует дождаться финала, а потом уже можно будет говорить о функциях того или иного человека в переговорном процессе.

Возвращение защитников "Азовстали": что известно

21 сентября домой вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Фото командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара обнародовали в сети.

Из российского плена обменяли начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, Екатерину Полищук с позывным "Пташка" и еще нескольких защитников "Азовстали".

Возвращение Украиной немало своих Героев повлекло за собой немалую истерику у россиян. После большого количества пропагандистских сюжетов и сообщений, заявлений и всей прочей грязи на наших защитников и защитниц, которые вложили в голову россиянам, они теперь не могут понять, как это произошло.

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