У Зеленского прокомментировали обмен бойца, который якобы сотрудничал с Россией

Во время обмена 17 июля в Украину вернули военного, который якобы сотрудничал с оккупантами, был причастен к избиению бойцов "Азова" и хотел получить российское гражданство. Проводятся мероприятия по проверке таких людей, которые находились в плену. Они будут отслежены, соответствующую работу будет осуществлять контрразведка СБУ или ГУР.

Об этом 24 Каналу сообщил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, однако он отметил, что возвращать из плена нужно всех украинских граждан в любых ситуациях, даже, когда возникают определенные подозрения относительно пленного.

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"Обмены – это святое. В любом случае обменивать надо всех, кто имеет гражданство Украины, это все наши люди. И я сейчас говорю о военнопленных, потому что есть еще отдельная программа – это обмен гражданскими. Есть очень много разных списков, площадок, на которых проводят переговоры", – озвучил Подоляк.

Силовые структуры проведут проверку

Подоляк отметил, что в отношении бойца, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами, будет проведена соответствующая проверка. Такие меры в отношении людей, которые находились в плену, осуществляются и это, с его слов, обычная практика.

Но это не должно происходить во время обменного процесса. То есть забирать людей из плена нужно в любом случае, а уже в дальнейшем проводить юридическую работу. И такие ситуации не должны дискредитировать процессы обмена,

– уверен Подоляк.

Россия может сыграть на этой ситуации

По мнению Подоляка, страна-агрессор будет использовать любую подобную ситуацию для определенной психологически-информационной работы.

Россия будет устраивать информационные атаки на Украину. Обменные процессы у нас и так сложные, с привлечением посредников, есть ряд стран, которые активно присоединяются,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Подоляк отметил, что Россия в дальнейшем будет издеваться над украинскими военными и гражданскими пленными, потому что страна-агрессор ведет геноцидный тип войны. Россия не принимает во внимание конвенции по обращению с военнопленными, поэтому, к сожалению, максимально жестоко с ними обходиться.