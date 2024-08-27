Выбирал между худшим и худшим: почему Путин решился на обмен пленных 24 августа

В День Независимости, 24 августа, Украина провела обмен пленными с Россией. Из российского плена вернулись еще 115 украинских защитников. В то же время Москве отдали 115 военных срочной службы.

Больше всего удивило то, что Владимир Путин согласился на обмен пленными в День Независимости. В разговоре с 24 Каналом журналист-расследователь Христо Грозев объяснил, почему российский диктатор решился на этот шаг.

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Почему состоялся обмен 24 августа

Российский президент очевидный представитель преступного психопата. У таких людей прежде всего нет эмоций. Когда их заставляют выбирать между плохим и очень плохим вариантом для себя, то они всегда выбирают худший вариант.

Я думаю, что это и произошло сейчас. Украина поставила Путина между выбором,

– сказал Грозев.

Плохим вариантом было бы фактически признать важность и независимость Украины, а очень плохим было бы не решить проблему с пленными срочниками, ведь Путин обещал, что срочников не будет на войне, а оказалось, что значительная часть из них оказалась в украинском плену.

То есть для него это была более страшная экзистенциальная проблема, чем признать украинскую независимость,

– добавил журналист-расследователь.

Конечно, человеческая жизнь для Путина не значит ничего, но он понял, что оставить срочников в плену будет для него личной угрозой. Поэтому обмен это был вынужденный шаг.