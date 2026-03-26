"С нашей семьей произошло чудо": невероятная история от дочери бойца, который был в плену 1193 дня

С начала этого года между Украиной и Россией состоялось два крупных обмена пленными. Коммуникация между сторонами продолжается, идет подготовка для новых. В числе тех, кого Координационный штаб пытается освободить – заложники, которые оказались в плену с начала полномасштабной войны.

Ведущая 24 Канала София Трощук рассказала историю дочери возвращенного из плена морского пехотинца, который провел в неволе более тысячи дней.

В плену с 2022 года: история морпеха из Мариуполя

История Екатерины Музловой доказывает, что никогда не надо прекращать верить в лучшее, даже в самые сложные периоды своей жизни. Ее папа был в плену 1193 дня. Попал туда еще в 2022 году в Мариуполе. Более 2 лет находился в Мордовии.

"Там размещена одна из самых тяжелых, учитывая условия пребывания, колоний. Пока отец был в неволе, она ездила в Ватикан, встретилась с кардиналом Маттео Дзуппи, чтобы привлечь внимание к теме пленных", – рассказала София Трощук, ведущая 24 Канала.

Екатерина Музлова, дочь возвращенного из плена морпеха, поделилась, что для нее было важным то, что в феврале ей удалось снова побывать в Ватикане и встретиться с новым Папой Римским Львом XIV и кардиналом Маттео Дзуппи, но она туда прибыла уже с освобожденным папой.

Для меня это было чудом, когда в прошлом году мой отец вернулся, а в этом году мы вместе с ним ездили в Ватикан. Для нас это было магически, удивительно, в чудеса надо верить, чтобы они случались. Слава Богу, что с нашей семьей произошло чудо. Надо верить, ждать, бороться,

– подчеркнула Екатерина Музлова.

Описывая своего отца, который пережил русский плен, Екатерина поделилась, что он заядлый к работе человек, который преимущественно работал руками. Когда-то у него была мастерская по ремонту обуви. Она была уверена, что когда отец вернется, то захочет восстановить эту деятельность, но он теперь видит себя в другом – стремится поддерживать государство, развивая в Украине сельское хозяйство.

