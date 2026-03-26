Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла історію доньки поверненого з полону морського піхотинця, який провів у неволі понад тисячу днів.

У полоні з 2022 року: історія морпіха з Маріуполя

Історія Катерини Музлової доводить, що ніколи не треба припиняти вірити у краще, навіть у найскладніші періоди свого життя. Її тато був у полоні 1193 дні. Потрапив туди ще 2022 року в Маріуполі. Понад 2 роки перебував у Мордовії.

"Там розміщена одна з найважчих з огляду на умови перебування колоній. Поки батько був у неволі, вона їздила до Ватикану, зустрілася з кардиналом Маттео Дзуппі, щоб привернути увагу до теми полонених", – розповіла Софія Трощук, ведуча 24 Каналу.

Катерина Музлова, дочка поверненого з полону морпіха, поділилася, що для неї було важливим те, що в лютому їй вдалося знову побувати у Ватикані та зустрітися з новим Папою Римським Левом XIV і кардиналом Маттео Дзуппі, але вона туди прибула вже зі звільненим татусем.

Для мене це було дивом, коли минулого року мій батько повернувся, а цього року ми разом з ним їздили у Ватикан. Для нас це було магічно, дивовижно, у дива треба вірити, аби вони траплялись. Дякувати Богу, що із нашою родиною сталось диво. Треба вірити, чекати, боротися,

– наголосила Катерина Музлова.

Описуючи свого батька, який пережив російський полон, Катерина поділилася, що він завзята до роботи людина, яка переважно працювала руками. Колись в нього була майстерня з ремонту взуття. Вона була впевнена, що коли батько повернеться, то захоче відновити цю діяльність, але він тепер бачить себе в іншому – прагне підтримувати державу, розвиваючи в Україні сільське господарство.

