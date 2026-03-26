Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла історію доньки поверненого з полону морського піхотинця, який провів у неволі понад тисячу днів.
У полоні з 2022 року: історія морпіха з Маріуполя
Історія Катерини Музлової доводить, що ніколи не треба припиняти вірити у краще, навіть у найскладніші періоди свого життя. Її тато був у полоні 1193 дні. Потрапив туди ще 2022 року в Маріуполі. Понад 2 роки перебував у Мордовії.
"Там розміщена одна з найважчих з огляду на умови перебування колоній. Поки батько був у неволі, вона їздила до Ватикану, зустрілася з кардиналом Маттео Дзуппі, щоб привернути увагу до теми полонених", – розповіла Софія Трощук, ведуча 24 Каналу.
Катерина Музлова, дочка поверненого з полону морпіха, поділилася, що для неї було важливим те, що в лютому їй вдалося знову побувати у Ватикані та зустрітися з новим Папою Римським Левом XIV і кардиналом Маттео Дзуппі, але вона туди прибула вже зі звільненим татусем.
Для мене це було дивом, коли минулого року мій батько повернувся, а цього року ми разом з ним їздили у Ватикан. Для нас це було магічно, дивовижно, у дива треба вірити, аби вони траплялись. Дякувати Богу, що із нашою родиною сталось диво. Треба вірити, чекати, боротися,
– наголосила Катерина Музлова.
Описуючи свого батька, який пережив російський полон, Катерина поділилася, що він завзята до роботи людина, яка переважно працювала руками. Колись в нього була майстерня з ремонту взуття. Вона була впевнена, що коли батько повернеться, то захоче відновити цю діяльність, але він тепер бачить себе в іншому – прагне підтримувати державу, розвиваючи в Україні сільське господарство.
Обмін полоненими: останні новини
- Керівник Офісу Президента Кирило Буданов запевнив, що нові обміни полоненими між Україною та Росією точно відбуватимуться. Він сподівається, що черговий вдасться провести на Великдень і наголосив, що для цього докладаються чималі зусилля.
Найбільше українців з російського полону вдалося повернути у 2025 році. В період 4 років було звільнено понад 8 тисяч людей.
Першочергово у списки на обмін вносять важкохворих військових, жінок й тих, хто перебуває у неволі найдовше, зокрема це люди, які потрапили у полон до повномасштабного вторгнення. Таких в Росії залишається десятки. Їхня кількість менша, ніж взятих у полон після 2022 року.