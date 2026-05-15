О подробностях проведенного обмена сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с пленными.

По какому принципу формировали списки бойцов на обмен?

Отмечается, что практически все военные находились в плену 4 года. Большинство из них – мужественные защитники Мариуполя. Так, именно продолжительность пребывания в плену стала главным принципом формирования списков обменов 1000 на 1000.

Стоит заметить, что кроме солдат из плена удалось освободить более 50 офицеров. Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных Сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Также среди освобожденных есть нацгвардеец, который попал в неволю на ЧАЭС. К тому же, двое из возвращенных бойцов именно в этот день отмечают свой день рождения. В общем самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему – 62 года.

Домой вернулись 205 военных: смотрите фото Коордштаба

В Коордштабе также уточнили, что домой вернулись бойцы, которые принимали участие в боевых действиях на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

По возвращении освобожденных защитников направят в медицинские учреждения для обследования, лечения и дальнейшей реабилитации. Им также окажут необходимую помощь, оформят документы и обеспечат надлежащими выплатами.

Что этому предшествовало?

Стоит напомнить, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о согласовании обмена пленными в формате "1000 на 1000". Тогда также речь шла о трехдневном перемирии 9 – 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренности, отметив, что Киев будет действовать зеркально и рассчитывает на контроль США за соблюдением режима тишины со стороны России. Именно американская сторона взяла на себя ответственность по возвращению украинских военных домой.

Впрочем, 13 мая омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что несмотря на согласие Кремля на масштабный обмен, Россия затягивала реализацию договоренностей.

Как россияне относятся к украинским военным в плену?

Противник сознательно нарушает законы и правила ведения войны и пренебрегает международным гуманитарным правом. Дмитрий Лубинец заявил, что сейчас известно уже о 337 случаях казней украинских бойцов в плену.

Речь идет, в частности, о случае 12 мая на Гуляйпольском направлении, где после гибели двух украинских военных российские оккупанты совершили надругательство над их телами.

По данным радиоперехвата, командир вражеского подразделения приказал отрезать головы павшим. Лубинец также отметил, что одних заявлений о "глубокой обеспокоенности" со стороны международного сообщества недостаточно – мир должен перейти к реальным действиям в ответ на военные преступления России.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко называет две причины казней россиянами украинских бойцов. Речь идет о запугивании и психологическом давлении на украинских военных, а также провокации с целью спровоцировать ответ Украины для дальнейшего использования в информационной войне.