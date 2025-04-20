Непростые солдаты: в ГУР сказали, кого прежде всего стремятся обменять россияне

Комментируя обмен пленными 19 апреля, представитель ГУР Андрей Юсов сказал и о россиянах. А именно о том, кого оккупанты предпочитают освободить в первую очередь и вернуть в Россию.

О приоритетах россиян сообщил Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Кто основная цель россиян при обменах

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из плена более 5 тысяч своих граждан. Более 500 человек вернулись домой вне обменов. Всего состоялись 63 операции по обмену пленными.

Среди тех, кто вернулся в Украину 19 апреля, есть тяжелобольные и тяжелораненые. Известно, что в российском плену украинцы не получают надлежащего медицинского обслуживания.

Но если в плену у Москвы часто находятся гражданские украинцы, то враг заботится о том, чтобы вернуть своих спецслужбистов.

Кого россияне хотят видеть в первую очередь? Ну, списки разные. Мы можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно упорно работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют за своих,

– привел данные Юсов.

Также разведчик отметил, что уже готовят следующие операции по возвращению граждан Украины.