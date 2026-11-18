Украина и Россия ведут переговоры о масштабном обмене в формате не менее "1000 на 1000", в который планируется включить не только военнопленных, но и гражданских лиц. Об этом в эфире 24 Канала сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Каковы приоритеты при формировании списков и каков масштаб обмена?

Омбудсмен отметил, что коммуникация с российской стороной, в частности с российским уполномоченным Лантратовой, продолжается на рабочем уровне. Стороны согласовывают окончательные цифры и категории, а Украина настаивает на четких и прозрачных критериях формирования списков.

Приоритет №1 для нас – это категория тяжелораненых, тяжелобольных граждан Украины. Это как военнопленные, так и гражданские лица. Вторая категория приоритетов – это украинские героини, женщины, которые до сих пор находятся в российских тюрьмах. Третий принцип, я его называю таким принципом человечности: тот, кто дольше всех находится в плену, тот и должен вернуться раньше,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Самые сложные переговоры ведутся в отношении защитников Мариуполя, которые находятся в плену с 2022 года – более 4,5 года. Многих из них оккупанты незаконно осудили. В то же время согласованная цифра будущего обмена точно не будет меньше одной тысячи с каждой стороны.

Точная цифра не может быть меньше тысячи, и сейчас обе стороны работают над тем, чтобы она была максимально большой. То есть какова будет окончательная цифра? 1200 на 1200, полторы тысячи на полторы тысячи, возможно, даже больше,

– отмечает омбудсмен.

Дмитрий Лубинец о переговорах с Россией относительно пленных: видео

Как планируют возвращать гражданских лиц и детей?

Лубинец пояснил, что международное гуманитарное право не предусматривает процедуры обмена гражданских лиц, потому что их задержание государством-агрессором является прямым нарушением Женевских конвенций. Поэтому Украина использует юридическую конструкцию воссоединения семей, договариваясь о зеркальных шагах.

На данный момент известно о более чем двух тысячах незаконно удерживаемых гражданских лиц Украины, однако через Международный комитет Красного Креста удалось верифицировать лишь 840 человек. К открытию отдельного гуманитарного канала для гражданских лиц присоединилась Мелания Трамп после встречи с украинским омбудсменом в Белом доме.

Мелания Трамп согласилась присоединиться к такой инициативе, и в рабочем режиме я ежедневно поддерживаю связь и веду переговоры с Марком Бекманом, который является исполнительным советником,

– отметил Лубинец.

Кроме того, при содействии Мелании Трамп возвращают депортированных детей, которых в Украине на данный момент верифицировано 20 651 человек. Работа в этом направлении началась в августе 2025 года, а первую группу вернули 10 октября 2025 года в рамках программы "Bring Kids Back UA". Лубинец подчеркнул, что депортация представляет собой целостную систему преступлений РФ, которая должна быть юридически признана геноцидом.

Почему гуманитарная миссия в Константиновке невозможна?

Омбудсман решительно отверг заявления Путина о готовности организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой области, подтвердив, что этот вопрос даже не поднимался на переговорах.

Мы никогда не обсуждали территорию Донецкой области, более того, я убежден, что именно на территории Донецкой области, где ведутся активные боевые действия, это в настоящее время либо вообще невозможно осуществить, либо сделать крайне сложно. Точно не 5 дней, не 10, не 20. Это зона активных боевых действий, и я даже сейчас не допускаю ни малейшей возможности того, что мы сможем провести вторую гуманитарную миссию именно на территории Донецкой области,

– говорит Дмитрий Лубинец.

Вместе с тем переговорная группа работает над продолжением миссий на временно оккупированной территории Херсонской области, в частности в Олешковской общине, где естественной линией разграничения является река. Местные жители находятся на грани гуманитарной катастрофы, не имея достаточного количества воды, еды и медикаментов.

Что случилось с эвакуированными жителями Олешек?

По словам Лубинца, всех эвакуированных из Олешек украинцев сразу доставили в Киевскую областную больницу, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Специалисты на месте восстановили гражданам утраченные документы, пенсионные и социальные выплаты.

Большинство спасенных уже переехали к родственникам по всей Украине, часть разместили в местах временного проживания ВПЛ, а пожилых людей разместили в гериатрических учреждениях. Лубинец подчеркнул, что по итогам миссии готовит рекомендации правительству по внедрению системных программ восстановления жилья и прав для всех категорий переселенцев.