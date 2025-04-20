Музыкант Ярмак встретился на обмене пленными со своим побратимом: тот потерял 40 килограммов

19 апреля штаб-сержант командования Сил беспилотных систем, музыкант и военнослужащий Александр Ярмак лично встретился с украинскими защитниками, которые вернулись из российского плена. В рамках обмена вернулось 277 защитников.

Ярмак поделился трогательными фото в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Ярмака в Instagram.

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Ярмак посетил обмен пленными

Среди тех, кто вернулся, Олег – давний друг Ярмака, с которым тот познакомился еще во время службы. По словам музыканта, в плену Олег потерял более 40 килограммов и "заработал" тяжелые заболевания. Ярмак опубликовал его фото и поделился историей, отметив, что побратим воюет с 2014 года.

"Впервые был на обмене. Сколько историй и человеческой боли... Р**ня не имеет права на существование", – отметил защитник в Stories.

Еще более эмоциональной стала встреча с другим освобожденным воином – Давидом. Тот признался, что мечтал попасть на концерт Ярмака. "Я не верю своим глазам", – сказал он, когда увидел музыканта. В ответ Ярмак пообещал: "Теперь у тебя будет столько концертов, только хороших".

Трогательное видео появилось в Stories у фотографов Константина и Влады Либеровых.

Напомним, 277 украинских воинов вернулись из российского плена, среди них 246 военных обменяны, еще 31 освобожден вне обмена.