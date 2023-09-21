Как пополняется фонд обмена пленных: в ГУР рассказали о двух путях

В украинской разведке отметили, что процесс возвращения наших людей из плена чрезвычайно сложен. Ведь Украине приходится иметь дело с террористами.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину наше государство провело 48 обменов пленными и благодаря этому вернуло домой почти 2 600 воинов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как Украина возвращает своих людей

Юсов назвал обмен пленными, произошедший 21 сентября 2022 года, одной из самых масштабных операций. Тогда Украина вернула часть азовцев из вражеского плена. Всего удалось вернуть 215 бойцов.

, в тот день Украина обменяла государственного предателя и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, по меньшей мере, на 200 своих защитников.

По словам разведчика, нашему государству удалось вернуть каждого 5-го защитника "Азовстали". Однако большинство из них все еще находятся в российском плену. Так что нужно сделать немало работы для возвращения всех воинов домой. Опыт при каждом обмене учитывается при планировании последующих операций по возвращению наших людей.

Каждый обмен – это отдельная операция и опыт. И в контексте сбора информации, и в контексте переговорного процесса. Каждый раз этот опыт учитывается, чтобы обмены были более результативными. Это постоянная работа переговорной группы, всех звеньев Координационного штаба по обращению с военнопленными. Каждый такой опыт полезен и помогает в дальнейшей работе,

– подчеркнул Юсов.

Фонд обмена оказывает непосредственное влияние на эти операции. Чем он больше, тем сильнее позиции Украины на переговорах и тем выше шансы на проведение больших обменов. Этот фонд пополняется с помощью ВСУ, которые во время наступления берут в плен российских оккупантов, и платформы "Хочу жить".

Как пояснил Юсов, наши защитники ежедневно пленяют несколько десятков захватчиков. А к платформе "Хочу жить" раньше поступало от 70 до 100 сообщений от россиян. После того, как наши разведчики провели спецоперацию "Синица" и выманили на территорию Украины российского пилота вместе с вертолетом, количество таких обращений на горячей линии выросло до 170 в день.

Представитель ГУР МО также сообщил, что Украина работает над обменом в формате "всех на всех" и параллельно ведет работу по меньшим обменам. По его словам, это очень сложный проект.

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