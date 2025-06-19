Несмотря на информационные атаки, Украина ожидает, что весь большой обмен состоится оперативно, – Юсов

Украина продолжает возвращать своих граждан из российского плена. Несмотря на информационные атаки украинская сторона надеется, что весь большой обмен состоится оперативно.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире телемарафона.

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Как проходит большой обмен пленными

Юсов заявил, что в рамках стамбульских договоренностей еще будут следующие этапы большого обмена.

Они будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы реализация договоренностей состоялась, а именно тяжелобольные и тяжелораненые защитники вернулись,

– отметил Юсов.

Он добавил, что продолжается работа над скорейшим возвращением украинских защитников. Юсов также отметил, что Украина готова к этому.

"Если не будет затягиваний со стороны государства-агрессора, то это произойдет оперативно, но это живой процесс и переговоры происходят постоянно", – подчеркнул заместитель председателя Коордштаба.

В то же время Юсов добавил, что каждый этап обмена сопровождается информационными атаками, дезинформацией, активизацией работы российских спецслужб и попытками влияния на семьи украинских военнопленных.

"Главное, несмотря на все, сегодня мы имеем положительный результат. Уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей достигнутых в Стамбуле", – подчеркнул Юсов.