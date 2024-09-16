Потеряли до 40 килограммов: жуткие кадры украинских воинов после российского плена

На выходных Украина провела 57-й обмен пленными. Домой вернулись 152 украинца, среди них были гражданские, а также впервые за два года освобождены были азовцы.

Фотографы Влада и Константин Либеровы показали, как выглядят защитники после месяцев и лет плена в стране-агрессоре.

Смотрите также Освобождение Ление Умеровой: член Меджлиса рассказал, кто еще находится в плену России

Украинцев в плену морят голодом и пытают

Освобожденные из плена украинские военные / Фото Либеровы для Getty Images

На этих фотографиях вы видите украинских военных, которые несколько дней назад вернулись из российского плена после более двух лет заключения. Это те, кто согласился сфотографироваться,

– говорится в заметке Либеровых.

Эти фотографии – яркое доказательство того, что страна-агрессор нарушает Женевскую конвенцию и держит наших пленных в нечеловеческих условиях.

Россия пытает, издевается, морит голодом тех, кто просто защищал свои дома,

– отметили фотожурналисты.

Они подчеркнули, что Россия сознательно не пускает международные комиссии в свои лагеря для военнопленных, чтобы скрыть доказательства нарушений Женевской конвенции.

Пока российские военные в украинском плену находятся под наблюдением медиков, улучшают свое здоровье и набирают вес благодаря сбалансированному питанию, "украинцы возвращаются домой абсолютно истощенными и легче на 20, 30, даже 40 килограммов".

К слову, журналисты показали реакцию освобожденных из плена военных на бои в Курской области.