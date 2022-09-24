Надежно будут охранять: посол раскрыл подробности о реабилитации командиров из "Азовстали"

Украина и россия при посредничестве Турции провели обмен пленными, в рамках которого освободили защитников "Азовстали". Командиры полка, оборонявшего Мариуполь, на время останутся в Турции.

Детали обмена сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь. Он заявил, что Виктора Медведчука обменяли на 200 украинцев. Еще 15 бойцов ВСУ, в том числе 5 защитников "Азовстали" и 10 иностранцев, обменяли на 55 россиян.

Командиры обороны "Азовстали" будут находиться в Турции, – Зеленский

Украинских командиров будут охранять

Посол сообщил, что непосредственно в Анкаре работали глава ГУР МО Кирилл Буданов и министр внутренних дел Денис Монастырский. Процесс был координирован в координационном штабе в Офисе Президента во главе с Андреем Ермаком.

Василий Боднар рассказал, что роль Турции заключалась в том, что именно в Анкаре произошел физический обмен. Также, по его словам, команды полка Дениса Прокопенко на длительное время останутся в Турции под защитой и опекой турецкого государства и под личным патронатом президента Реджепа Эрдогана.

Украинский посол объяснил, что командиры должны до конца войны оставаться в специальном заведении. При этом Боднар отметил вопрос безопасности наших воинов, которых будут надежно охранять.

Как сказал посол, они будут находиться под жесткой охраной и должны пройти реабилитацию. Дипломат сказал, что освобожденные из плена командиры "достаточно измучены, истощены этими всеми пытками и бесчеловечным отношением со стороны страны агрессора".

Эрдоган назвал освобожденных пленных "гостями Турции"

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал обмен пленными между Украиной и россией, сообщает "Анадолу". Турецкий лидер назвал освобожденных военнопленных "гостями Турции".

По его словам, в списки подлежащих обмену лиц было включено имя лица, на выдаче которого настаивал президент россии владимир путин. Вероятно, речь идет о Викторе Медведчуке.

200 человек – под нашим контролем. На одном особенно настаивал президент путин. Его мы уже отправили в россию,

– сообщил турецкий лидер.

Украинские воины будут проживать в частном доме

Глава ГУР МО Кирилл Буданов во время состоявшегося 22 сентября брифинга рассказал, что освобожденные командиры гарнизона защитников Мариуполя будут проживать в частном доме в Турции.

Он заверил, что это достаточно комфортное место для проживания. Они будут там жить некоторое время. Другие подробности относительно их пребывания чуть позже расскажут сами командиры.

Как известно, 21 сентября состоялся обмен военнопленными между Украиной и россией. Из плена освободили командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара.

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