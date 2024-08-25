Бывший военнопленный ответил на заявление Редиса по поводу обмена с Россией

Бывший военнопленный Максим Колесников заявил, что украинских военных-срочников, которые на днях вернулись из российского плена, пытали и морили голодом.

Так военный ответил на критику командира "Азова" Дениса "Редис" Прокопенко по обмену, который состоялся 24 августа, на День Независимости. Тогда "Редис" заявил, что в этом обмене в очередной раз не было ни одного "азовца", а драгоценный шанс и время были потеряны.

Читайте также Украина нашла слабые места России, дальше будут еще обмены, – Мусиенко

Военнопленные подвергались пыткам

По словам Максима Колесникова, более 30 человек из его подразделения находились в плену по состоянию на утро 24 августа 2024 года.

Они там с 20 марта 2022 года. Вчера обменяли 15 из них. Это все срочники. Некоторые были в колонии во Владимирской области. Некоторые – в Мордовских лагерях. Все два с половиной года голодали. Всех пытали,

– написал он на своей странице.

Военный добавил, что бывших военнопленных после возвращения ждут месяцы реабилитации. По его словам, все военные были в окружении и сдались после нескольких боев по приказу.

При всем уважении к Редису, всем восхищении подвигом Азова, и всем желании возвращения героев Мариуполя – вчера Украина не потеряла время и шанс,

– подытожил Максим Колесников.

Важно! В День Независимости домой вернулись 115 украинцев, которые находились в российском плену. Все спасенные во время 55-го обмена пленными – это военнослужащие-срочники. Это солдаты, сержанты и матросы.

К слову, во время обмена в Украину вернулись пограничники Херсонского отряда, которые были в плену с 24 февраля 2022 года.