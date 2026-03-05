Новый обмен пленными: кого удалось вернуть из российской неволи

Украина и Россия 5 марта провели первый этап обмена пленными, о котором было договорено на переговорах в Женеве. Из вражеской неволи удалось вернуть 200 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Интересно "Значительная цифра": Буданов сказал, когда может быть следующий обмен пленными с Россией

Кого удалось вернуть в Украину в новом обмене?

В Координационном штабе отметили, что по поручению Президента Украины из российской неволи было освобождено 200 военнослужащих.

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители:

Военно-Морских Сил;

Сухопутных войск;

Территориальной обороны;

Сил Беспилотных Систем;

Десантно-штурмовых войск;

Воздушных сил

Также в Украину смогли вернуть военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных есть Защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года. Освобожденные военнослужащие защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров,

– отметили в Коордштабе.

Там также заверили, что освобожденные из плена пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

В обмене 5 марта в Украину вернулись 200 военнослужащих / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что среди освобожденных есть защитники, которые попали в плен в 2022 году. Самому старшему освобожденному – 59 лет, самому молодому – 27 лет.

"Другая интересная особенность: 18 из возвращенных Защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте", – отметил уполномоченный ВРУ по правам человека.

Лубинец отметил, что многие освобожденные украинские защитники находятся в сложном психологическом состоянии, у некоторых зафиксирован критически низкий вес. Работники Офиса Омбудсмена находились на месте обмена и зафиксировали все необходимые моменты.

Первый этап обмена пленными в марте 2026 года / Видео из фейсбука Дмитрия Лубинца