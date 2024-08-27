Чтобы обменять их на воинов "Азова": насколько важны для России священники УПЦ МП

В Украине находятся более 25 российских священников, которые получили тюремные заключения. Они могли бы стать "козырем" для обмена с Россией на украинских бойцов из "Азова".

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что священники УПЦ МП являются важными для России. Только за одного священника Украина могла бы "выторговать" нескольких своих военных.

Смотрите также Гонения, как в Древнем Риме: сербский патриарх хотел поддержать УПЦ МП и феерично опозорился

Насколько важным для России являются священники УПЦ МП

По мнению бывшего сотрудника СБУ, священников УПЦ МП можно было бы обменять на украинских военных, в том числе бойцов "Азов". На примере предыдущих обменов можно было увидеть, что россияне очень стремились вернуть себе священников. Однажды в Луганской области настоятеля УПЦ МП обменяли на 47 украинских пленных.

Если россияне видят потребность в этих священниках, то можно начинать торги не только 1 к 1, а 1 к 3 или 5. Это война, мы пытаемся дороже продать тот "товар", который нам не нужен, но нужен россиянам,

– отметил Ступак.

Он также добавил, что существует метафора о том, что в тюрьме Украины находится российский священник, который в чине, по церковным канонам, равен как минимум российскому полковнику ФСБ.

Напомним, что в июле 2024 года в результате 53 российско-украинского обмена в Россию передали осужденных священников УПЦ МП Николая Закройца и Александра Лунегова. Закроец предоставлял информацию об адресе проживания и контакты председателя Ямпольской общины. Лугегов же был участником чат-бота "ѴоZмездие", который создан для сбора сведений о ВСУ и был подписан на антиукраинские паблики "МИР Z", "Z", "Army", "НОВОСТИ РФ".