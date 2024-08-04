В частности, было привлечено очень много стран, обмен проходил во время Олимпийских игр, были так называемые "баллы" для Демократической партии США. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Очень странная история

Сергей Жирнов отметил, что это "очень странная история". Там было привлечено много стран. Обмен состоялся в Турции, были привлечены Германия, Словения, Беларусь, Россия, США. Есть обменный фонд, который еще не реализован. Поэтому такой обмен может состояться снова. Также необычно, что это проходит во время Олимпийских игр.

Кроме того, после этого представитель Кремля Дмитрий Песков проводил большую пресс-конференцию. Там он отказался комментировать обмен заключенными. Он даже не похвалил Владимира Путина.

Президент США Джо Байден заявил, что среди возвращенных при обмене есть двое американцев, один человек, который получил гражданство Штатов, и владелец Green Card.

Байден это сказал, теперь он это "повесит" себе. Соответственно Камала Харрис сделает заявление, что Демократическая партия эффективная. В этом смысле все логично. Нелогично только то, что Путин позволил им получить эти баллы. Пока для меня это загадка,

– сказал экс-агент КГБ.