Осужденные без всяких оснований возвращаются домой, – Байден об обмене пленными с Россией

Президент США Джо Байден поделился радостной новостью об освобождении американцев, которые были несправедливо заключены в России.

В Белом доме состоялся брифинг, на котором Байден вместе с семьями освобожденных американцев рассказал об успешном обмене. Обмен заключенными состоялся в Турции, где Россия получила 10 человек, а Запад – 16.

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Возвращение политзаключенных домой

Среди возвращенных на родину:

журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович;

бывший морпех Пол Вилан;

журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева;

российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

По словам Байдена, российские власти арестовали этих четырех деятелей, осудили на фейковых судах и отправили на длительные сроки в тюрьмы без каких-либо законных оснований.

Это очень хороший день. Сегодня мы возвращаем домой Пола, Эвана, Алсу, Владимира – трех граждан США, а также одного постоянного резидента США. Российские власти арестовали их, осудили на фейковых судах и отправили на длительные сроки в тюрьмы без каких-либо законных оснований. Никаких,

– заявил Байден.

Американский лидер также высказался в социальных сетях, отметив, что после невероятных страданий и неопределенности, американцы, задержанные в России, наконец в безопасности, свободны и начали путешествие в объятия своих семей.



Россия освободила политзаключенных / Фото опубликовано Байденом в соцсетях

Кроме указанных лиц, на свободу вышли:

политик Илья Яшин;

экс-депутат городской думы Томска, экс-координатор областного штаба Навального Ксения Фадеева;

экс-сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов;

экс-координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева;

художница Александра Скочиленко.

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Политолог Игорь Рейтерович акцентировал, что Россия освободила журналистов и культурных деятелей, тогда как западные страны передали Кремлю киллеров и шпионов, которые, очевидно, причастны к политическим убийствам за рубежом.