Едва узнала: женщина впервые с 24 февраля увидела мужа после плена – трогательные кадры

В Украину вернулось 175 военных, которые долгое время пробыли в российском плену. Защитников встречали родные, и их встречи были крайне эмоциональными.

В частности, Екатерина успела обнять своего мужа, которая не видела его еще с начала большой войны. Подробнее о щемящей встрече рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, которая побывала на обмене военнопленными.

Ждала мужа с 22 февраля 2024 года

Екатерина не видела своего мужа Сергей с 24 февраля 2022 года. Начало полномасштабного вторжения они вместе встретили в Бердянске, а уже вечером мужчина вместе со своим отрядом поехал на защиту Мариуполя.

С 27 февраля Бердянск захватили россияне, и некоторое время Екатерина находилась под оккупацией. К счастью, женщине удалось выехать.

На обмены военнопленными Екатерина приезжает не впервые: встречала других защитников, которые прошли ужасы российского заключения. Но на этот раз, говорит, повезло и ей. Впервые за 4 года своего мужа Екатерина увидела по видеосвязи во время его возвращения в Украину.

Сначала я вообще не поняла, что это мой муж – он изменился, очень похудел. Если раньше весил около ста килограммов, последний раз, год назад, мне сообщили, что он весил 75. Но на видео он был разговорчивым, сказал, что любит меня, что скоро вернется,

– рассказала госпожа Екатерина.

Эмоции Екатерины, когда она увидела своего мужа через стекло автобуса – трудно передать.

Как встречали военных после плена: щемящее видео

"Я его увидела в автобусе и он меня, а потом он вышел, я обняла его, поцеловала. У нас была секунда, но он знает, что я его дождалась. Говорил, что все хорошо, что любит меня и что скоро мы увидимся еще", – делится искренними эмоциями Екатерина.

Счастливую весть женщина рассказала и сыну – тот остался дома с котом и собакой. Екатерина шутит, что ее мужа дома ждет уже трое детей.

