Реально ли наказать оккупантов, которых забрала россия в рамках обмена: объяснение юриста

россияне совершают террор мирного населения нашей страны, поэтому должны нести наказание. Обмен пленными не освобождает оккупантов от ответственности за преступления, которые они совершили против украинцев.

Об этом 24 каналу рассказала юрист Гаяне Нуриджанян. Она объяснила, что обмен пленными – это достаточно сложная дилемма.

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оккупанты должны ответить за совершенные преступления

По словам юриста, с одной стороны, Украины ответственна за расследование все преступлений против нашего народа и наказание всех ответственных за них. В частности, ответственность эта стоит перед потерпевшими в результате агрессии россии.

А с другой стороны, обмен пленными может помочь вернуть наших людей домой. По словам Гаяне Нуриджанян, это противостояние правовым, политическим и гуманитарным аспектам.

Обмен не освобождает от ответственности этих лиц. Другое дело, что к ним можно уже не получить доступ, если они будут находиться на территории российской федерации. Если это какие-то рядовые лица, солдаты, непосредственно совершавшие преступления, то Международный уголовный суд, например, вряд ли будет заниматься этими делами,

– заметила юрист.

Гаяне Нуриджанян об ответственности оккупантов за преступления в Украине: смотрите видео

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Преступления россиян в Украине: последние разоблачения

Враг продолжает цинично обстреливать украинские города. Так, очередной атаке подвергся Николаев. В ночь на 30 июля оккупанты выпустили по жилым кварталам города около 10 ракет. Известно, что один человек погиб, шесть – ранены.

Утром 29 июля в россии сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области. Там содержали украинских пленных, в том числе тех, которых вывезли с "Азовстали". Сначала россияне пытались обвинить в обстреле ВСУ. В Генеральном штабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу в Еленовке и подчеркнули, что это очередные ужасающие военные преступления россиян.

Во временно оккупированном Лисичанске оккупанты имеют списки всех местных жителей. По ним россияне проводят обыски и мародерят. Эти же списки у них есть на блокпостах на въездах в город.

Оккупанты обстреляли автобус с гражданскими людьми, которые пытались эвакуироваться из временно оккупированного поселка Староселье. В результате обстрела 3 погибших и 5 раненых мирных жителей.

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