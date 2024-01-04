Бывший советский разведчик Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что обмен "всех на всех" пока невозможен. В то же время есть надежда, что скоро будут новые обмены.

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"Всех на всех поменять можно будет только тогда, когда Путина не будет в Кремле. Пока Путин сидит в Кремле, это игрушки – он играет людьми так, как он сам понимает", – констатировал Жирнов.

Какую игру ведет Путин

Как известно, 17 марта 2022 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента за депортацию украинских детей.

Кроме того, 13 октября 2023-го Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим диктатурой и призвала признать Путина нелегитимным после завершения его нынешнего срока.

Поэтому порой Путину надо делать вид, что он еще "рукопожатный", он еще какой-то легитимный на международном уровне. Поэтому он иногда устраивает такие обмены, чтобы показать: "видите, Россия все-таки придерживается каких-то Женевских конвенций",

– отметил Жирнов.

Обратите внимание! Аналитики ISW предполагают, что Россия согласилась на большой обмен пленными, чтобы отвлечь внимание от злоупотреблений по отношению к украинским пленникам, в частности использования их в качестве "живого щита". К тому же Кремль стремится продемонстрировать соблюдение норм международного права.

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