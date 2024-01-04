Колишній радянський розвідник Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що обмін "усіх на всіх" наразі неможливий. Водночас є сподівання, що незабаром будуть нові обміни.

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"Усіх на всіх поміняти можна буде тільки тоді, коли Путіна не буде в Кремлі. Доки Путін сидить у Кремлі, це іграшки – він грає людьми так, як він сам собі розуміє", – констатував Жирнов.

Яку гру веде Путін

Як відомо, 17 березня 2022 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента за депортацію українських дітей.

Крім того, 13 жовтня 2023-го Парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим диктатурою й закликала визнати Путіна нелегітимним після завершення його нинішнього строку.

Тому часом Путіну треба вдавати, що він ще "рукостисний", він ще якийсь легітимний на міжнародному рівні. Тому він часом влаштовує такі обміни, щоб показати: "бачите, Росія все-таки дотримується якихось Женевських конвенцій",

– зазначив Жирнов.

Зверніть увагу! Аналітики ISW припускають, що Росія погодилась на великий обмін полоненими, щоб відвернути увагу від зловживань щодо українських полонених, зокрема використання їх як "живого щита". До того ж Кремль прагне продемонструвати дотримання норм міжнародного права.

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