Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что сейчас в плену находится более 1000 россиян, которые были захвачены на Курщине. Их нужно менять как можно быстрее, даже в оперативных "полевых" обменах.

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Это было одной из задач операции на Курщине

Россияне инициировали обсуждение условий обмена из-за того, что среди пленных есть много срочников.

Когда много срочников будет находиться в плену, это будет создавать для Владимира Путина большой негатив от их родственников. Срочники не должны были попасть в плен, потому что не должны были участвовать в боевых действиях. Это будет одним из механизмов давления на Путина,

– отметил военный эксперт.

Еще один важный фактор скорейшего обмена – это наличие среди пленных кадыровцев.

Кадыровцы очень быстро обменивают своих, чтобы быстрее забрать их из плена, они подключают максимум усилий. А они имеют определенное влияние, в том числе и на Путина. Именно эти 2 причины побудили россиян инициировать обмен,

– отметил Роман Свитан.

Обмен будет осуществлять разведка с обеих сторон. Вероятно будут обменивать определенное количество пленных со стороны Украины на такое же количество со стороны России. Это, по мнению полковника ВСУ в запасе, должно произойти быстро.

Одной из задач операции в Курской области было пополнение обменного фонда для того, чтобы вернуть из российского плена украинских ребят, в частности тех, что там находятся уже третий год,

– подчеркнул он.

Напомним, что по словам главы СБУ Василия Малюка, во время спецоперации в Курской области спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен 102 российских военнослужащих. Среди них есть офицеры и бойцы подразделения "Ахмат".

Также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова инициировала разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом относительно российских пленных.