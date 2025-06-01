Не виделись более трех лет: пограничник после плена снова вместе со своей собакой

Украинский пограничник, который более 3 лет находился в российском плену, наконец встретился со своей читирилапой подружкой. Собаку Джили ранее вывезли с оккупированной территории.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Счастливое возвращение собаки к хозяину

Джили была служебной собакой пограничника Дениса. Вместе они обороняли границы Украины с временно оккупированным Крымом в Херсонской области. Но 24 февраля 2022 года российские оккупанты зашли в регион и разлучили мужчину с животным. Собаку Денис называет подругой и напарницей. Вместе они встретили утро, когда началась полномасштабная война, но после того, как пограничника взяли в плен, он уже и не надеялся встретиться с Джили.

Россияне взяли Дениса и его собратьев в окружение. Забрали их, а собаку приказали отпустить. Джили до последнего пыталась запрыгнуть в авто, но не смогла это сделать, чтобы поехать вместе с хозяином.

После этого собака осталась на оккупированной территории. Ею занимались родители Дениса. Но через некоторое время они выехали из области, а Джили забрать не смогли, потому что она не имела необходимых документов. К счастью, перевезти ее на подконтрольную территорию Украины все же смогли. Когда Дениса освободили из плена – состоялась их долгожданная встреча. Джили сначала не узнала своего друга.

Очень много времени прошло. Я изменился, мой запах изменился. Внешний вид изменился. Но сейчас я уже чувствую, что она ведет себя как всегда. Как будто ничего и не было, но я не верю до сих пор,

– говорит Денис.

Пограничник Денис рассказывает о встрече со своей собакой через три года: видео "Радио Свобода"

Напомним, 26 июня состоялся очередной обмен пленными. Жена одного из них до последнего не знала, что мужа обменяли. Когда женщина услышала его голос в телефоне, она не сдержала слез. Во время разговора жена рассказала освобожденному военному, что у них родился внук, которого назвали в честь дедушки – Виктором.