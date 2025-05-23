Умеров назвал критерий, по которому формировались списки на обмен пленными с Россией

В пятницу, 23 мая, после договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле, Украине удалось вернуть из российского плена 390 наших граждан. Это первый этап обмена пленных в формате "1000 на 1000".

Списки на обмен формировались по единому критерию – сохранить жизнь. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает 24 Канал.

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Был единый критерий

Рустем Умеров отметил, что это результат четкой координации всех институтов, которые работали по поручению Президента Украины. Все ключевые органы, ответственные за подготовку к обмену, имели единую цель – вернуть наших людей домой в максимально сжатые сроки.

Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них – наш. Списки формировались по единому критерию – сохранить жизнь. В рамках стамбульских договоренностей ожидаем новых обменов, которые продлятся несколько дней,

– сообщил он.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что наше государство не забывает ни о ком. Поэтому работа продолжится, пока домой не вернутся все.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Киевом и Москвой. Он рассказал, что домой вернулись 390 человек – 270 военных и 120 гражданских.