Во время обмена пленными Россия получила назад 23-летнего сатаниста во время обмена пленными

9 июня 2025 года Украина и Россия провели первый этап обмена пленными. В ходе этого Москве вернули настоящего сатаниста, который воевал за оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение проекта "Хочу жить".

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Что известно о юном сатанисте из Самары

Отмечается, что 23-летний Данила Гаран не скрывает своих религиозных предпочтений. Он сам признался, что ранее был членом сатанистской секты.

Сатанисты в рядах российской армии явление не новое. Так же как и неонацисты, убийцы, насильники, наркоманы, педофилы, мародеры, слабоумные, и даже каннибалы. Другое дело, что не лишним будет напомнить, что лицемерная кремлевская пропаганда трубит, что Россия воюет в Украине "за православную веру", обвиняя украинскую сторону в сатанизме,

– акцентируют в проекте.

Там добавили, что Украина готова отдавать на обмен всех их военнопленных, независимо от национальности, вероисповедания и мировоззрения. Для Киева важнее вытащить из российского ГУЛАГа всех своих, чем спекулировать судьбами людей.

Данила Гаран признался, что был членом секты: смотрите видео

К слову, в Украину из плена удалось вернуть крестника городского головы Умани. Ирина Плетнева также поблагодарила всех, кто приближает возвращение украинских защитников на Родину.