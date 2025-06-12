Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис проєкту "Хочу жить".

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Що відомо про юного сатаніста з Самари

Зазначається, що 23-річний Даніла Гаран не приховує своїх релігійних уподобань. Він сам зізнався, що раніше був членом сатаністської секти.

Сатаністи у лавах російської армії явище не нове. Так само як і неонацисти, вбивці, ґвалтівники, наркомани, педофіли, мародери, слабоумні, і навіть канібали. Інша справа, що не зайвим буде нагадати, що лицемірна кремлівська пропаганда сурмить, що Росія воює в Україні "за православну віру", звинувачуючи українську сторону в сатанізмі,

– акцентують у проєкті.

Там додали, що Україна готова віддавати на обмін усіх їхніх військовополонених, незалежно від національності, віросповідання та світогляду. Для Києва важливіше витягнути з російського ГУЛАГу всіх своїх, ніж спекулювати долями людей.

Даніла Гаран зізнався, що був членом секти: дивіться відео

До слова, до України з полону вдалося повернути хрещеника міської голови Умані. Ірина Плетньова також подякувала усім, хто наближає повернення українських захисників на Батьківщину.