Повідомляє 24 Канал з посиланням на міську голову Умані Ірину Плетньову.

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Що відомо про повернення хрещеника міської голови Умані

За словами Плетньової, обмін полоненими 12 червня став для неї "найдорожчим".

З полону повертається мій хрещеник Іван. Це дуже особисто. Це сльози радості, вдячності й неймовірного полегшення. Після довгих місяців очікування, молитов і віри. Мій хрещеник – живий, нескорений, уже на шляху додому,

– написала міська голова.

Вона додала, що кожен український захисник, який повертається з полону – це не просто воїн, а чиясь дитина, брат, батько, друг.

Плетньова також подякувала усім, хто наближає повернення українських захисників на Батьківщину.

"Ми чекаємо на кожного. І будемо боротися за кожного до останнього", – резюмувала Плетньова.

До слова, очільник ГУР МО України Кирило Буданов вже анонсував наступний етап обміну полоненими. Точної дати він не назвав, але зазначив, що він відбудеться найближчим часом.