Возвращение из плена украинских защитников: СБУ показала эксклюзивные кадры

Украине удалось вернуть из плена еще 50 своих защитников. Очередной обмен пленными между Украиной и Россией прошел в воскресенье, 8 января.

Возвращение украинских воинов – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождению военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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Украина вернула 33 офицера

В СБУ показали эксклюзивные кадры возвращение украинских защитников домой. "Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность", – отметили в СБУ.

Кадры возвращения украинских защитников домой: видео

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информирует, что впереди наших воинов ждет реабилитация и реинтеграция, получение вещей первой необходимости, лечение. В штабе тоже показали видео возвращения наших воинов.

Кадры возвращения украинских защитников домой: видео

Кого вернула Украина

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 33 офицеров и 17 рядовых и сержантов. Украине удалось вернуть ребят из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также из ССО.

"Вернули людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои", – прокомментировал обмен пленными Андрей Ермак.

Во время возвращения домой наши воины спели гимн Украины.

Как украинские воины пели гимн: видео

В канун Нового года из российского плена также вернулись 140 украинцев. Среди них 132 мужчины и 8 женщин. Из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления. Всего перед Новым годом из российского плена были освобождены 82 бойца ВСУ, 15 из ТрО, 22 из НГУ, 11 из ВМС.