Некоторые военные были в плену с 2022 года: стало известно, кого удалось вернуть во время обмена

В среду, 23 июля, Украина и Россия провели девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Кого удалось вернуть из плена 23 июля?

В Координационном штабе рассказали, что из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

По словам Коордштаба, часть освобожденных 23 июля воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более трех лет.

Возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины,

– говорится в сообщении.

Известно, что самому молодому освобожденному в рамках обмена защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет.

В общем из плена вернулись украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях.

В Коордштабе подчеркнули, что теперь освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.