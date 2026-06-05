24 Канал собрал щемящие кадры по обмену пленными, который состоялся 5 июня.

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Что известно об обмене пленными?

Среди освобожденных из плена – военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Они имеют звания рядовых, сержантов и офицеров и участвовали в боях на разных направлениях фронта.

Украина смогла вернуть из российского плена 185 защитников / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

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В частности, среди тех, кто вернулся, есть защитники Мариуполя и завода "Азовсталь". Также среди освобожденных – военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Часть освобожденных находилась в российском плену с 2022 года, то есть более двух лет. Их возвращение стало возможным в рамках очередного этапа обмена между Украиной и Россией.

В Украину вернулись защитники, которые находились в российском плену: смотрите видео

Возраст освобожденных украинских защитников колеблется от 27 до 62 лет. Для 15 из них этот июнь станет особенным не только из-за возвращения домой, но и потому, что они смогут впервые за долгое время отпраздновать свой день рождения рядом с родными и близкими.

Возвращение пленных из российского плена: смотрите видео

Напомним, в конце мая сообщалось о подготовке нового большого обмена пленными обмена пленными в формате "1000 на 1000", в рамках которого, по тогдашним данным, Украина может вернуть различные категории граждан из российского плена.

Первый этап обмена состоялся 15 мая, когда из российского плена удалось вернуть 205 украинцев.