Об этом сообщила украинская активистка, дочь защитника Мариуполя Анастасия Савова. На своей странице в инстаграм она опубликовала фото освобожденного защитника и поделилась трогательной историей его возвращения.

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Что известно о возвращении военного, который впервые увидит сына?

По словам Анастасии, сын военного Назар уже 6 июня будет праздновать день рождения. После длительной разлуки мальчик наконец сможет увидеть отца не через экран или фотографии, а лично.

Известно, что защитник провел в российской неволе почти три года и смог ступить на родную землю накануне важного семейного события.

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Защитник вернулся из плена накануне дня рождения сына / Скриншот

Напомним, во время обмена 5 июня Украине удалось вернуть военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Среди освобожденных – защитники Мариуполя и Азовстали, а также защитники, которые выполняли боевые задачи на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Известно, что самому молодому освобожденному военному 26 лет, а самому старшему – 62. Некоторые из возвращенных защитников находились в российском плену еще с 2022 года. Также среди них есть участник уникальной вертолетной операции по доставке помощи в окруженную Азовсталь.

Этот обмен стал вторым этапом масштабного процесса возвращения пленных в формате 21000 на 10002. Первый этап состоялся 15 мая, когда домой вернулись 205 украинских защитников. Нынешний обмен подарил еще сотням украинских семей долгожданную встречу с родными после лет разлуки.