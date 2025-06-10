Не видели дома три года: Украина вернула из плена защитников Мариуполя

Еще одна группа военнопленных вернулась в Украину в рамках большого обмена. В числе освобожденных есть защитники Мариуполя, которые находились в нечеловеческих условиях в России с 2022 года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В Украину вернулись защитники Мариуполя

Более трех лет ожидания – и домой вернули тяжелораненых и тяжелобольных защитников Мариуполя. Бойцы вошли в список пленных, которых освободили из порабощения 10 июня. Домой в этот день вернулись воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Бойцы, которые в 2022 году обороняли Мариуполь и попали в плен после тяжелых боев и оккупации города, провели в плену более 3 лет.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко благодарит всех причастных к процессу обмена защитников города и отмечает, что Украина помнит и о каждом, кто до сих пор находится в российском плену.

Во время нового этапа из неволи оккупантов вернули группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем. У них – ампутированы конечности, имеющиеся проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных бойцов диагностирован гепатит и туберкулез.

Большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена,

– сообщают в Координационном штабе.

Состоялся очередной обмен пленными / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Чиновники, которые занимаются обменом военнопленных, отмечают, что в ближайшее время состоится следующий этап освобождения украинских пленников.