Про це пише 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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В Україну повернулися оборонці Маріуполя

Понад три роки очікування – і додому повернули важкопоранених та тяжкохворих захисників Маріуполя. Бійці увійшли до списку полонених, яких звільнили з поневолення 10 червня. Додому цього дня повернулися воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Бійці, які у 2022 році обороняли Маріуполь та потрапили в полон після тяжких боїв та окупації міста, провели у полоні більше ніж 3 роки.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко дякує всім причетним до процесу обміну захисників міста та зазначає, що Україна пам'ятає й про кожного, хто досі перебуває в російському полоні.

Під час нового етапу з неволі окупантів повернули групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям. У них – ампутовані кінцівки, наявні проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених бійців діагностований гепатит та туберкульоз.

Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну,

– повідомляють в Координаційному штабі.

Відбувся черговий обмін полоненими / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Посадовці, які займаються обміном військовополонених, зазначають, що найближчим часом відбудеться наступний етап звільнення українських бранців.