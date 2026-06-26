Одно из трогательных видео первого разговора с разными людьми показали в Госпограничной службе.

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Как видео с военными тронуло сеть?

В пятницу, 26 июня, в Украину из российского плена вернулись 160 защитников, среди которых были пограничники и военнослужащие различных подразделений. Сразу после обмена освобожденные смогли впервые за много лет связаться со своими семьями.

На одном из опубликованных видео военный просит показать ему сына. Увидев ребенка, он не сдержал слёз и сказал, что не узнал, насколько сильно тот вырос.

Освобожденный защитник впервые разговаривает с сыном: смотрите видео

Другой освобожденный боец во время разговора с матерью также не смог сдержать эмоций. Он сказал ей теплые слова, признался в любви и отметил, что с нетерпением ждет встречи.

Военный звонит матери после возвращения в Украину: смотрите видео

Напомним, почти все освобожденные попали в российский плен еще в 2022 году и провели там более четырех лет в тяжелых условиях содержания. Среди вернувшихся — военные ВСУ, ТрО, Нацгвардии, ГПСУ, ГССТ, Военно-медицинской академии, а также бойцы полка "Азов", включая офицеров. Особенностью этого обмена стало то, что около 99% освобожденных находились в плену с 2022 года, а всего удалось вернуть 58 офицеров разных званий.

В Украину также вернулись военные различных родов войск – от мотопехоты до морской пехоты и авиации. Самому старшему освобожденному 66 лет, самому молодому — 26. Среди них есть и те, кто отмечал дни рождения уже в плену, а также 21 человек с одинаковыми фамилиями.