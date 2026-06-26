Одне із щемливих відео першої розмови з різними показали у Держприкордонслужбі.

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Як відео з військовими розчулили мережу?

У п'ятницю, 26 червня, в Україну з російського полону повернулися 160 захисників, серед яких були прикордонники та військовослужбовці різних підрозділів. Одразу після обміну звільнені змогли вперше за багато років зв'язатися зі своїми родинами.

На одному з оприлюдненого відео військовий просить показати йому сина. Побачивши дитину, він не стримав сліз і сказав, що не впізнав, як сильно той виріс.

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Інший звільнений боєць під час розмови з матір'ю також не зміг стримати емоцій. Він передав їй теплі слова, зізнався у любові та сказав, що дуже чекає на зустріч.

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Нагадаємо, майже всі звільнені потрапили в російську неволю ще у 2022 році та провели там понад чотири роки в складних умовах утримання. Серед повернутих – військові ЗСУ, ТрО, Нацгвардії, ДПСУ, ДССТ, Військово-медичної академії, а також бійці полку "Азов", включно з офіцерами. Особливістю цього обміну стало те, що близько 99% звільнених перебували в полоні з 2022 року, а загалом вдалося повернути 58 офіцерів різних рівнів.

До України також повернулися військові різних родів військ – від мотопіхоти до морської піхоти та авіації. Найстаршому звільненому 66 років, наймолодшому – 26. Серед них є і ті, хто відзначав дні народження вже у полоні, а також 21 людина з однаковими прізвищами.