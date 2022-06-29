Очень много тяжелораненых и лежачих, – ГУР о защитниках "Азовстали", возвращающихся домой

Украине удалось осуществить наибольший обмен пленными с момента полномасштабного вторжения России. Среди вернувшихся домой есть много героических защитников "Азовстали".

Более 2,5 тысяч героических защитников "Азовстали" находятся в российском плену. Украине удалось совершить масштабный обмен, благодаря которому 95 из них оказались на родной земле.

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Что известно о состоянии уволенных защитников "Азовстали"

Как сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов, среди освобожденных украинских воинов очень много тяжело раненых. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, ранения наши бойцы получили в результате артиллерийских обстрелов, пулевых ранений, многие бойцы с ампутированными конечностями.

Многие люди в тяжелом состоянии, много лежачих, но их освобождение – это очень хорошая новость. Люди вернулись на Родину и слышат рядом голоса родных людей,

– сказал Юсов.

Он добавил, что преуспеть удалось даже несмотря на большое количество информационных вбросов, которые россияне проводили даже перед самым увольнением героев. Юсов добавил, что активная работа в этом направлении будет продолжаться, чтобы каждый находящийся в плену россиян украинец вернулся домой.

Продолжительного общения с освобожденными пленными еще не было, их передали "скорым" для передислокации в места дальнейшего лечения и реабилитации. Впрочем, у наших героев обязательно спросят и об условиях содержания, и о давлении, которое на них оказывали российские оккупанты.

Обмен пленными: что известно

Украина и Россия совершили наибольший обмен пленными с 24 февраля, когда оккупанты начали полномасштабную войну. 144 украинских военных вернулись домой. 95 из них – героические защитники "Азовстали", также уже в Украине 43 бойца из полка, которым руководил Денис Прокопенко.

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