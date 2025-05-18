Совет Координационного штаба согласовал план по обмену пленными 1000 на 1000

Совет Координационного штаба по вопросам военнопленных согласовал план проведения обмена пленных 1000 на 1000. Об этом обмене было ранее договорено в Стамбуле с российской делегацией.

Украина продолжает настаивать на обмене "всех на всех". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

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Украина готовится к обмену пленными 1000 на 1000

Во время переговоров в Стамбуле удалось достичь договоренности об обмене пленными 1000 на 1000. Совет Координационного штаба, объединяющий в себе Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис Омбудсмена, согласовали совместный план действий, чтобы реализовать эту договоренность.

Завтра президенту Украины Владимиру Зеленскому доложат о наработках.

На этом не останавливаемся. Украина последовательно выступает за обмен "всех на всех". И мы движемся к этой цели – шаг за шагом. Чтобы освободить всех наших военнопленных,

– подчеркнул министр.

Умеров напомнил, что 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Это еще один повод напомнить о наших политзаключенных в Крыму - сотни людей, которые годами содержатся в российских тюрьмах за свою позицию, за свою идентичность, за то, что не подчинились оккупации. Их пытают, им не дают права на справедливый суд, их семьи - под постоянным давлением. Наш долг - освободить каждого", – отметил он.

Министр поблагодарил Дмитрия Лубинца, Василия Малюка, Кирилла Буданова, Игоря Клименко и Олега Иващенко за важную работу над возвращением пленных.