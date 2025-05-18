Україна продовжує настоювати на обміні "всіх на всіх". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Україна готується до обміну полоненими 1000 на 1000

Під час переговорів у Стамбулі вдалося досягти домовленості про обмін полоненими 1000 на 1000. Рада Координаційного штабу, що об'єднує у собі Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Омбудсмана, узгодили спільний план дій, щоб реалізувати цю домовленість.

Завтра президенту України Володимиру Зеленському доповідять про напрацювання.

На цьому не зупиняємось. Україна послідовно виступає за обмін "всіх на всіх". І ми рухаємось до цієї мети – крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених,

– наголосив міністр.

Умєров нагадав, що 18 травня День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Це ще один привід нагадати про наших політв'язнів у Криму — сотні людей, які роками утримуються в російських тюрмах за свою позицію, за свою ідентичність, за те, що не підкорилися окупації. Їх катують, їм не дають права на справедливий суд, їхні родини — під постійним тиском. Наш обов’язок — звільнити кожного", – зазначив він.

Міністр подякував Дмитру Лубінцю, Василю Малюку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку та Олегу Іващенку за важливу роботу над поверненням полонених.