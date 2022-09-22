Обмен пленными с "Азовстали" – полный список, кого удалось вызволить из рук оккупанта

Украина вернула домой 215 своих защитников, среди которых такие ключевые, как Денис Прокопенко и Сергей Волынский. Уже есть полный список имен украинских бойцов, которые 21 сентября 2022 года вернулись домой.

Подробный список публикует 24 канал . Также следует отметить, что глава ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что это был крайне сложный обмен.

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Президент Владимир Зеленский добавил, что ранее список для обмена состоял из 50 человек, но путем переговоров его смогли увеличить.

Важно, что из плена освободили в том числе командира полка "Азов" Дениса Прокопенко , его заместителя Святослава "Калину" Паламаря, а также командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергея Волыну.

Полный список с именами освобожденных защитников – листайте фото