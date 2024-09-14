Незабываемая реакция освобожденных из плена защитников на операцию в Курской области: видео

14 сентября в Украину из российского плена вернулись еще 103 защитника. Многие из них находились в неволе с первых дней полномасштабного вторжения. На видео попала реакция освобожденных воинов на последние новости с фронта.

Фотографы Влада и Константин Либеровы, которые снимали возвращение украинцев домой, рассказали защитникам о наступлении в Курской области.

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Невероятные эмоции воинов

Либеровы поделились с бывшими пленниками новостями с фронта. В частности, сообщили, что и Херсон, и Запорожье остаются под контролем Украины.

– Мы захватили часть Курской области, – сообщает Влада Либерова.

– Ого!, – непосредственно реагирует воин.

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Один из освобожденных военных вспомнил, что на самом деле часть Курской области является исторической землей украинцев, в частности город Суджа, которую взяли под контроль ВСУ.

Напомним, что 57-й обмен пленными начался еще 13 сентября. В его рамках в пятницу домой вернулись 49 украинцев – военные и гражданские. В частности, впервые были освобождены 15 "азовцев".

14 сентября было возвращено 103 защитника. Среди них – 38 нацгвардейцев. Удалось вернуть 28 воинов ВСУ: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое – из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один – из Сил территориальной обороны.

На родную землю едут 8 пограничников, 4 полицейских, 21 военный моряк, 3 представителей Государственной специальной службы транспорта, 1 – Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также были освобождены 23 "азовца".