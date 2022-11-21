Насколько возможен обмен "всех на всех": ответ Подоляка

Обмен пленных в формате "всех на всех" возможен. Однако для этого нужно согласие другой стороны, то есть России, которая часто и обычные обмены затягивает.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что из плена вернулись трое морских пехотинцев.

Важно Убитый на камеру вагнеровец добровольно пошел на обмен, – Подоляк

Обмен "всех на всех"

Подоляк отметил, что формат "всех на всех" наиболее гуманистичный, поэтому именно на это делает акцент Президент Украины Владимир Зеленский. Это верный формат. Известные международные институты, которые занимаются правами людей, могли бы настаивать на этом и говорить о том, что формулу "всех на всех" следует выполнять.

Предлагать России продемонстрировать, что у нее там еще что-то осталось, что имеет отношение к человеческой цивилизации, к современной цивилизации. Однако мы понимаем, что это Россия,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Подоляк ответил, насколько возможен обмен "всех на всех": смотрите видео

Штаб обмена работает

Он продолжил, что штаб обмена в Офисе Президента Украины под председательством Ермака работает постоянно. Постоянно обсуждаются форматы, верификации людей. Россия часто спекулирует на этой тематике.

"Когда мы получаем пленных россиян, то они проходят проверку на предмет того, участвовали ли они в наиболее жестоких преступлениях против человечности, против гражданских. После этого российские пленные должны добровольно согласиться, чтобы их обменяли и т.д. С российской стороны постоянно есть процессы затягивания верификации", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, это влияет на то, что мы до последнего не можем знать фамилий, кого россияне готовы обменять. Однако переговорный процесс идет постоянно через Офис Президента. Ключевыми переговорщиками являются ГУР и СБУ.

Пленные: последние новости