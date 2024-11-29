Захарова цинично обвинила Киев в нежелании обменивать пленных: в Украине ответили

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сделала очередное лживое заявление, обвиняя Украину в нежелании проводить обмен пленными. По ее словам, Россия готова немедленно обменять 630 украинских военнопленных.

Захарова утверждает, что Москва настроена на конструктивный диалог и заинтересована в возвращении своих военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как на самом деле Россия обращается с пленными

Проект "Хочу жить" сообщает, что эти заявления являются манипуляцией. В украинских лагерях содержатся сотни раненых российских военных, но их репатриация задерживается самой Россией. На обменных видео редко видно раненых солдат РФ, ведь их обычно включают в списки в последнюю очередь.

Действительно, Россия предложила обмен 630 человек, заявил руководитель рабочей группы Координационного штаба Андрей Юсов. В то же время Украина предоставляет приоритет возвращению тех, кто удерживается с начала полномасштабного вторжения, а также женщин, раненых и тяжело больных, которых Москва отказывается обменивать.

Мы готовы к обменам. Единственным препятствием для их проведения является бездействие российской стороны. К сожалению, громкие заявления не означают реальное желание действовать,

– говорит Юсов.

Самым циничным в этой ситуации является то, что больных и раненых военнопленных можно было бы вернуть без обмена, по механизму репатриации, предусмотренным Женевскими конвенциями. Украина выполнила свои обязательства, создав смешанные медицинские комиссии еще в 2023 году, однако Россия игнорирует этот процесс.

Россия также должна была бы допустить нейтральных врачей к украинским пленным, однако этого не происходит. Более того, украинские военные содержатся в суровых условиях, подвергаясь побоям, голода и отсутствия медицинской помощи, а представителям Красного Креста отказывают в доступе.