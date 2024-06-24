Защитник Змеиного после реабилитации вернулся на выпускной сына: щемящие кадры

В сети показали щемящий момент встречи защитника из Змеиного и его сына. Мужчина долгое время проходил реабилитацию после возвращения из плена.

Защитник Украины неожиданно для сына пришел на выпускной. Парень не мог сдержать эмоций.

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Встреча защитника с сыном

Морпех из Змеиного Владимир Абажер после реабилитации вернулся в родной город прямо на выпускной вечер к сыну. Берегите друг друга, и больше никогда не расставайтесь,

– написали защитники Змеиного.

Глядя на видео эмоциональной встречи сына и отца невозможно сдержать слез.

Встреча защитника Змеиного с сыном: смотрите видео

Напомним, что последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 31 мая 2024 года. Тогда из российского плена вернулись 71 защитников и 4 гражданских лица. Среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ и гражданские. В частности, в перечне есть 19 человек, которых захватили оккупанты на острове Змеиный, 10 – защитников Мариуполя и с "Азовстали", а также украинские военные, которые попали в плен на разных направлениях.