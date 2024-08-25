Украина нашла слабые места России, дальше будут еще обмены, – Мусиенко

Обмен военнопленными, который состоялся на День Независимости Украины, удалось организовать относительно быстро, впереди будут новые обмены. Ведь ВСУ продолжают пополнять обменный фонд в частности на Курщине, где в начале операции было взято в плен много российских срочников.

Вопрос участия российских солдат срочной службы в боевых действиях является очень чувствительным для главы Кремля. Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что Путин боится, что в России будут расшатывать дискуссии по поводу срочников.

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Россия инициировала обмен, чтобы избежать беспорядков

Мусиенко обратил внимание, что в первые дни операции украинских Сил обороны в Курской области некоторые российские политики резко заявляли, что никаких переговоров отныне Россия вести с Украиной не будет, в том числе и по обмену военнопленных. Однако все быстро изменилось.

Прошло 2 дня, они увидели, сколько российских солдат срочной службы попали в плен украинских войск, и сами предложили переговоры по обмену. Поэтому это очень уязвимый вопрос для Путина,

– отметил Мусиенко.

Военный эксперт вспомнил ситуацию, которая произошла в 1960 годы в СССР, когда испытывали самолеты "Ту". Тогда определенная их модель падала и женщины просто вышли на взлетную полосу и совершили протест. Как результат – испытания этих самолетов отсрочили.

"В России есть разные движения солдатских матерей, Путин их боится. Потому что могут сейчас начаться протесты на тему срочников. Где они? В Курской области. А что там происходит? Вторжение украинских войск. А что сделала Россия, чтобы это остановить? Комплекс вопросов, которые могут потянуться вслед", – озвучил Мусиенко.

Украина начала разговаривать с позиции силы

То, что обмен состоялся именно 24 августа, по словам военного эксперта, означает о том, что Украина смогла надавить на Россию, которая понимает только позицию силы.

Украина нашла слабые места России, дальше будут еще обмены. Это и есть позиция силы. Это индикатор того, как нужно с Россией вести переговоры. Есть возможность нажать и продиктовать свои условия, а россияне идут на уступки, потому что у них нет другого выхода,

– подчеркнул Мусиенко.

Во время обмена военнопленными, который состоялся 24 августа, в Украину вернулись еще 115 украинских защитников. Среди них военнослужащие Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. В свою очередь Россия вернула себе срочников, которые сдались в плен ВСУ в Курской области.