Россия не хочет обмениваться военнопленным, – Лубинец о попытках врага расколоть Украину
Источник:LIGA.net
Россияне не желают проводить обмен военнопленными. В то же время, они делают все возможное для того, чтобы расколоть украинское общество.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился к родным украинским военнопленным.
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Призвал не верить вбросам врага
По словам Дмитрия Лубинца, страна-агрессор на обмен военнопленными не соглашается. В то же время в этом Кремль обвиняет Украину. Следовательно, омбудсмен обратился к родным украинских военнопленных с призывом. Он просит их не доверять "вбросам" российской пропаганды.
Агрессор делает информационные пропагандистские кампании. В первую очередь они направлены на наиболее уязвимую категорию граждан – родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины,
– отметил Дмитрий Лубинец.
Он добавил, что родственникам украинских военнопленных постоянно совершают "вбросы". Мол, им необходимо продолжать давить на наше государство в вопросах, связанных с обменом пленников. По его словам, враг делает это намеренно. А его цель – расколоть общество нашего государства.
Призываю близких защитников быть осмотрительными и анализировать все с холодной головой. Особенно в социальных сетях. Понимаю, что иногда это бывает сложно,
– отметил омбудсмен.
Второй Новый год в плену
- Обратим внимание, что в канун Нового года возле ТРЦ Gulliver провели акцию-напоминание "Второй Новый год в плену. Не молчи. Плен – убивает!". Выбрали соответствующую локацию на случайно, ведь владельцы этого ТРЦ ранее не захотели на рекламном баннере транслировать видео о погибших украинских героях, а также находящихся в плену воинах.
- Эту акцию организовали семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона. Они собрались, чтобы напомнить всем о тех, кого до сих пор удерживает Россия в своем плену.
- В акции приняли участие несколько десятков человек. У них в руках были плакаты с надписями "Free Azov", "Мы празднуем ценой их жизней", "Стань голосом пленных", "Не молчи, это их убивает" и другими.
- Родные бойцов, организовав эту акцию, стремятся напомнить о необходимость срочно искать пути для освобождения украинских защитников, находящиеся в русском плену. А также о том, что об этом нужно говорить.