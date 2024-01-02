Россия не хочет обмениваться военнопленным, – Лубинец о попытках врага расколоть Украину

Россияне не желают проводить обмен военнопленными. В то же время, они делают все возможное для того, чтобы расколоть украинское общество.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился к родным украинским военнопленным.

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Призвал не верить вбросам врага

По словам Дмитрия Лубинца, страна-агрессор на обмен военнопленными не соглашается. В то же время в этом Кремль обвиняет Украину. Следовательно, омбудсмен обратился к родным украинских военнопленных с призывом. Он просит их не доверять "вбросам" российской пропаганды.

Агрессор делает информационные пропагандистские кампании. В первую очередь они направлены на наиболее уязвимую категорию граждан – родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что родственникам украинских военнопленных постоянно совершают "вбросы". Мол, им необходимо продолжать давить на наше государство в вопросах, связанных с обменом пленников. По его словам, враг делает это намеренно. А его цель – расколоть общество нашего государства.

Призываю близких защитников быть осмотрительными и анализировать все с холодной головой. Особенно в социальных сетях. Понимаю, что иногда это бывает сложно,

– отметил омбудсмен.

Второй Новый год в плену