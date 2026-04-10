Контакты с россиянами есть: Буданов сказал, возможен ли обмен пленными на Пасху

В Украине ожидают возможного обмена военнопленными на Пасху. Переговоры с Россией по этому вопросу продолжаются.

Об этом в совместном интервью корреспондентам Укринформа и Новини.LIVE заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Ждать ли обмена на Пасху?

Буданов отметил, что сейчас с Россией продолжаются двусторонние контакты. Стороны обсуждают чувствительные вопросы, в том числе и обмен военнопленными.

Пока никаких обменов пленными не анонсировано, однако, говорит генерал, их проведение возможно как накануне, так и после праздника. Глава ОП выразил надежду, что это все же произойдет.

Мы надеемся. За день до или за день после, но можно ожидать. Мы все ожидаем,

– подчеркнул Буданов.

Важно! Россия согласилась на инициативу Украины относительно прекращении огня на Пасху. Режим тишины будет сохраняться с 16:00 11 апреля и до завершения 12 апреля 2026 года.

Какие недавно обмены провела Украина?