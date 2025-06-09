Мы ежедневно работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью, – Умеров

Первый этап обмена пленными, который был согласован в Стамбуле, прошел в понедельник, 9 июня. Это лишь часть масштабного возвращения украинцев домой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

Смотрите также Наши дома: омбудсмен показал первые минуты после обмена пленными

Украина планирует обменять "всех на всех"

В рамках договоренностей домой уже вернулись молодые ребята в возрасте до 25 лет. Их привезли во время 66 обмена пленными с Россией. Умеров отметил, что момент, когда украинцы возвращаются на родную землю – очень эмоциональный. По его словам, этот обмен – результат слаженной работы президента Украины, переговорной команды, Сил обороны, дипломатов и международных партнеров.

В дальнейшем процесс обмена будет продолжаться. Поэтапно в Украину вернут отдельные категории военнопленных. Это в частности:

тяжелораненые;

военные с серьезными заболеваниями;

молодые военнослужащие до 25 лет.

Это только начало. Процесс будет продолжаться в ближайшие дни. Переговоры продолжаются постоянно,

– отметил министр обороны.

Так во время первого этапа домой из жестокого российского плена вернулись воины Военно-морских Сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Среди освобожденных – и защитники Мариуполя, которые еще в 2022 году попали в российское порабощение.

Как решили вернуть военнопленных

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия подготовила и передала Украине первый список из 640 раненых, тяжелобольных и молодых пленных, чтобы начать обмен. Часть из них, вероятно, уже находится в Украине.

В Координационном штабе подчеркнули, что заявления представителей российской стороны о якобы "срыве обмена пленными и телами защитников" является неправдой и обмен все же готовится в ближайшие дни.