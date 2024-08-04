В декабре 2021 года суд в Берлине признал Красикова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили, который воевал за независимость Ичкерии, а в России был объявлен в розыск по обвинению в терроризме. Новость о возвращении убийцы в семье восприняли категорически.

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Семья Хангошвили не знала об обмене Красикова

Вдова Хангошвили Манана Раиса Циатиева рассказала, что власти Германии не сообщили семье убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили об обмене Вадима Красикова, осужденного на пожизненный срок за его убийство.

Она пояснила, что сразу после решения суда ходили слухи о попытках Москвы договориться об обмене Красикова.

Оказывается, что ради политической выгоды можно пренебречь любыми законами. Человек – убийца. Если где бы его не выпустили, он вряд ли проживет честную, сознательную жизнь с таким количеством грехов за плечами,

– сказала вдова.

В то же время семья Хангашвили "не обижена, что чья-то жизнь была спасена". Речь идет о масштабном обмене пленными между Россией и странами Запада, в рамках которого сотрудник ФСБ вернулся в Россию.

По данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, на освобождении настоял министр юстиции Германии Марко Бушманн, который отдал распоряжение генеральному прокурору Йенсу Роммелю.

К слову, это был самый масштабный обмен заключёнными со времен холодной войны между Россией и Западом. Из российских тюрем вернулись по меньшей мере 10 российских политзаключенных, 2 американцев, обвиняемых в шпионаже, и приговоренный к смертной казни в Беларуси гражданин Германии.